19 Nisan 2020, Pazar

BASKETBOL

NBA’den flaş karar

NBA’den flaş karar
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) koronavirüs nedeniyle oyuncuların maaşlarında yüzde 25 kesintiye gidilecek.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) koronavirüs nedeniyle oyuncuların maaşlarında yüzde 25 kesintiye gidilecek. NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında lig yönetimi ile Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliğinin (NBPA) maaş kesintisi konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu. Açıklamada, basketbolcuların maaşlarında 15 Mayıs'tan itibaren yüzde 25 kesinti yapılacağı bildirildi.

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