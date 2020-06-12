12 Haziran 2020, Cuma

BASKETBOL

Michael Jordan 201 kiloluk Mavi Marlin yakaladı!

Jordan damga vurdu! Bu kez basketbol değil...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane isimlerinden , basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Jordan, basketbolda olduğu kadar balıkçılıkta da hünerlerini gösterdi ve 201 kiloluk 'Mavi Marlin' yakaladı.

The Last Dance serisiyle rekabetçi kişiliğine tanıklık ettiğimiz , bu özelliğini her alanda göstermeye devam ediyor. Basketbolun efsane ismi Michael Jordan, hünerlerini balıkçılıkta da gösterdi.

201 KİLOLUK AV!

MJ, Kuzey Carolina'da düzenlenen yarışmada 201 kg'lık bir Mavi Marlin yakalayarak dikkat çekti. 57 yaşındaki NBA efsanesi, mürettebatıyla birlikte koleksiyonunda yer alan 6 milyon Pound değerindeki yatıyla yarışmaya katıldı.

Rekabetçi ruhunu deniz üstüne de yansıtan Jordan, "Biraz daha büyük bir balıkla dönmeyi çok isterdim" dedi. Turnuvanın direktörü Crystal Hesmer, "Michael Jordan'ın burada olması heyecan verici ama bir de böyle bir balık tutmuş olması çok daha heyecan verici" ifadelerini kullandı. Jordan 201 kg'lık avıyla ilk üçe giremezken yarışmanın kazananı bir başka dizi, film oyuncusu olan Cyril Chauquet, 224 kg ile zirvede yer aldı.

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