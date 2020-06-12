12 Haziran 2020, Cuma

BASKETBOL

FIBA resmen açıkladı! Milli takımlar espor turnuvası...

FIBA'dan bir ilk! Milli takımlar düzeyinde...
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), milli takımlar düzeyince espor turnuvası düzenleyeceğini resmen açıkladı. Turnuva 19-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA Espor Açık 2020" adı verilen turnuvanın 19-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Turnuvaya Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İsviçre, İtalya, Letonya, , Litvanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın katılacağı kaydedildi.

Karşılaşmaların FIBA'nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.

Avrupa'nın dev kulübü satışa çıkarıldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Gasol basketbolu bırakıyor mu? Kararını verdi Gasol basketbolu bırakıyor mu? Kararını verdi
Avrupa'nın dev kulübü satışa çıkarıldı! Avrupa'nın dev kulübü satışa çıkarıldı!
Spurs'te sakatlık şoku! Sezonu kapattı Spurs'te sakatlık şoku! Sezonu kapattı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör