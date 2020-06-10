10 Haziran 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Pau Gasol kararını verdi! 1 sezon daha oynamak istiyor

Gasol basketbolu bırakıyor mu? Kararını verdi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

1 yıldan fazla süredir parkelerden uzak kalan 39 yaşındaki , Tokyo Olimpiyatları'nda oynayabilmek için 1 sezon daha basketbolda forma giymesi gerektiğini söyledi.

İspanyol gazetecilere açıklamalarda bulunan 39 yaşındaki Gasol, gelecek sezon düzenlenecek olimpiyatlara son kez katılabilmek için bu sezon oynaması gerektiğini ifade etti.

veya forması giymenin harika olacağını belirten Gasol, geleceğiyle alakalı kararı eylül veya ekim ayında alacağını aktardı.

1 yılı aşkın süredir parkelerden uzak kalan Gasol ayağından yaşadığı sakatlığın hatırlatılması üzerine, "Şu anda iyi hissediyorum. İyileşmek için daha çok zamanım oldu. Koşmaya ve zıplamaya başladığımda ayağımın profesyonel basketbol oynamak için tekrar sağlam olup olmadığını göreceğim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine Barcelona formasıyla başlayan Gasol, , Los Angeles Lakers, , ve takımlarında oynadı.

İspanyol basketbolcu, iki kez şampiyonluk yaşadığı 'de 6 defa all-star seçilirken, milli takım ile 3 kez olimpiyat madalyası (2 gümüş,1 bronz) aldı.

NBA'in başlangıç tarihi belli oldu haberin devamı

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