Panathinaikos 25 milyon euro bedelle satışa çıkarıldı
Basketbol'da dünya markası haline gelen Panathinaikos ekonomik olarak zor durumda olduğu gerekçesiyle satışa çıkarıldı. Kulübün patronu Dimitris Giannakopoulos, 25 milyon euro bedel ile kulübü satacağını açıkladı.
Avrupa basketbolunun önemli temsilcileri arasında yer alan Yunanistan ekibi Panathinaikos, 25 milyon euro bedelle satışa çıkarıldı.
Basın toplantısı düzenleyen kulübün sahibi ve başkanı Dimitris Giannakopoulos, 25 milyon euro karşılığında kulübün satışına onay vereceğini duyurdu.
Kulübün fiyatını çok uygun tuttuğunu öne süren Giannakopoulos, "Maliyet hesapçılarına göre, kulübün ticari değeri 75 milyon euro'yu buluyor. Ancak sözüm söz, 25 milyon euro veren kulübün yeni sahibi olacak." ifadelerini kullandı.
THY Avrupa Ligi'ne yaptığı eleştirilerle de birçok kez gündeme gelen Giannakopoulos, takımın bu organizasyonda devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı da kulübün satılması halinde yeni yönetimin vereceğini söyledi.
Yaptığı açıklamalarla uzun zamandır tartışmalara yol açan Giannakopoulos, 2018 yılında Türk sporseverlerle ilgili hakaret içeren ifadeleri nedeniyle THY Avrupa Ligi maçlarından bir yıl boyunca men edilmiş, cezası daha sonra 5 aya düşürülmüştü.
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