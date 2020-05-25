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BASKETBOL

Kobe Bryant ile ilgili dikkat çeken gerçek! Ölümünün ardından...

Kobe Bryant ile ilgili dikkat çeken gerçek! Ölümünün ardından...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

Geçtiğimiz ocak ayında 'te geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Amerikan (NBA) ve dünya basketbolunun efsane ismi ile ilgili gerçekler ortaya çıkmaya devam ederken, Kobe'nin 7 yıl önce yaptığı yatırımın detayları gündem oldu. İşte detaylar...

NBA takımlarından Lakers'ın efsanesi ve kızı Gianna Bryant, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu da yaşamını yitirmişti.

Kobe'nin eşi , şubat ayında helikopterin pilotu Ara George Zobayan ve 'e dava açmıştı. Vanessa Bryant davada, pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti. Vanessa dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.

Ara George Zobayan'ın kardeşi Berge Zobayan da Kobe'nin kazadan sorumlu olduğunu söyleyerek tepki çekmişti. Island Express şirketi ise konuyla ilgili davanın devam ettiğini ve sonuçlanana kadar herhangi bir yorumda bulunulmayacağını bildirmişti. Açıklanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın vücudunun tamamen yandığı ve ancak parmak izlerinden tespit edilebildiği belirtilmişti.

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200 MİLYON DOLARLIK MİRAS

Ölümüyle herkesi yasa boğan Kobe Bryant'ın sporculuğunun yanı sıra ne kadar başarılı bir yatırımcı olduğu ise bugün çıkan haberle belli oldu. Efsane ismin, 7 yıl önce 5 milyon dolar karşılığında aldığı bir içecek firmasına ait yüzde 10'luk hissenin bugünkü karşılığının 200 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Kobe'nin bu yıl ilk kez 1 milyar doları aşacak bir gelir açıklayacak olan şirketin en büyük dördüncü hissedarı olduğu vurgulandı.

Şirketin sahibi Mike Repole, Kobe ile ilgili olarak "Bir erkek kardeşimi kaybettim. Onun parmak izleri markamızın her yerinde. Kobe bize inanan biri olmasaydı, bu marka şu an bu konumda olmazdı" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre Kobe Bryant, hayatını kaybettiğinde 1 milyar doların üzerinde değere sahip 7 sporcudan biri olarak gösteriliyordu.

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