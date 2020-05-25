Kobe Bryant ile ilgili dikkat çeken gerçek! Ölümünün ardından...
Geçtiğimiz ocak ayında Los Angeles'te geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve dünya basketbolunun efsane ismi Kobe Bryant ile ilgili gerçekler ortaya çıkmaya devam ederken, Kobe'nin 7 yıl önce yaptığı yatırımın detayları gündem oldu. İşte detaylar...
NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant, 26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kobe ve Gianna dışında Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser, Sarah Chester, kızı Payton Chester ve helikopterin pilotu Ara George Zobayan da yaşamını yitirmişti.
Kobe'nin eşi Vanessa Bryant, şubat ayında helikopterin pilotu Ara George Zobayan ve Island Express'e dava açmıştı. Vanessa Bryant davada, pilotun sisli koşullar nedeniyle sınırlı görüş alanı olan bir alana uçarak uçuş kurallarını ihlal ettiğini iddia etmişti. Vanessa dışında Altobelli ve Mauser aileleri de Island Express şirketinin ihmalkar ve dikkatsiz olduğunu iddia eden ayrı ayrı dava açmışlardı.
Ara George Zobayan'ın kardeşi Berge Zobayan da Kobe'nin kazadan sorumlu olduğunu söyleyerek tepki çekmişti. Island Express şirketi ise konuyla ilgili davanın devam ettiğini ve sonuçlanana kadar herhangi bir yorumda bulunulmayacağını bildirmişti. Açıklanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın vücudunun tamamen yandığı ve ancak parmak izlerinden tespit edilebildiği belirtilmişti.
200 MİLYON DOLARLIK MİRAS
Ölümüyle herkesi yasa boğan Kobe Bryant'ın sporculuğunun yanı sıra ne kadar başarılı bir yatırımcı olduğu ise bugün çıkan haberle belli oldu. Efsane ismin, 7 yıl önce 5 milyon dolar karşılığında aldığı bir içecek firmasına ait yüzde 10'luk hissenin bugünkü karşılığının 200 milyon dolara ulaştığı belirtildi. Kobe'nin bu yıl ilk kez 1 milyar doları aşacak bir gelir açıklayacak olan şirketin en büyük dördüncü hissedarı olduğu vurgulandı.
Şirketin sahibi Mike Repole, Kobe ile ilgili olarak "Bir erkek kardeşimi kaybettim. Onun parmak izleri markamızın her yerinde. Kobe bize inanan biri olmasaydı, bu marka şu an bu konumda olmazdı" ifadelerini kullandı.
Hürriyet'in haberine göre Kobe Bryant, hayatını kaybettiğinde 1 milyar doların üzerinde değere sahip 7 sporcudan biri olarak gösteriliyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı