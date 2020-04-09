09 Nisan 2020, Perşembe

BASKETBOL

'Obra giderse işler değişir

'Obra giderse işler değişir
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.04.2020

Fenerbahçe Beko ile 1 yıl daha kontratı bulunan Kostas Sloukas, başantrenör Obradovic'in gitmesi durumunda kendisinin de ayrılabileceğini söyledi.

Fenerbahçe Beko ile 1 yıl daha kontratı bulunan Kostas Sloukas, başantrenör Obradovic'in gitmesi durumunda kendisinin de ayrılabileceğini söyledi. Yunan oyuncu, " ya da Pana'ya döneceğime dair haberler var. Farklı düşüncelere sahibim ama bu hala kontratım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Eğer söylentilerdeki gibi Obra takımdan ayrılırsa işler değişebilir" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Türkoğlu açıkladı! Ligleri bitirme tarihimiz... Türkoğlu açıkladı! "Ligleri bitirme tarihimiz..."
FIBA toplanıyor! Dev turnuva ertelenecek mi? FIBA toplanıyor! Dev turnuva ertelenecek mi?
Kontratlar uzatılacak Kontratlar uzatılacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör