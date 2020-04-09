09 Nisan 2020, Perşembe
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'Obra giderse işler değişir
Fenerbahçe Beko ile 1 yıl daha kontratı bulunan Kostas Sloukas, başantrenör Obradovic'in gitmesi durumunda kendisinin de ayrılabileceğini söyledi.
Fenerbahçe Beko ile 1 yıl daha kontratı bulunan Kostas Sloukas, başantrenör Obradovic'in gitmesi durumunda kendisinin de ayrılabileceğini söyledi. Yunan oyuncu, "Olympiakos ya da Pana'ya döneceğime dair haberler var. Farklı düşüncelere sahibim ama bu hala kontratım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Eğer söylentilerdeki gibi Obra takımdan ayrılırsa işler değişebilir" dedi.
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