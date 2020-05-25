Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu: Mantıklı ve doğru olan buydu

THY Avrupa Ligi (EuroLeague) ve EuroCup, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle askıya alınmıştı. Yapılan toplantı sonrasında 2019-2020 sezonunun iptal edildiği açıklandı. Bu gelişmeleri Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu değerlendirdi. Türkoğlu, "Mantıklı ve doğru olan buydu" ifadelerini kullandı.

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