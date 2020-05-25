EuroLeague ve EuroCup'ın akıbeti belli oldu! Ligler iptal edildi
Son dakika gelişmesi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında ara verilen THY Avrupa Ligi (EuroLeague) ve EuroCup'ın akıbeti belli oldu. İki turnuva da iptal edildi.
Takımlara 2019-2020 sezonunun iptal edilmesini öneren EuroLeague CEO'su Jordi Bertomeu, maçların başlaması için çok fazla risk bulunduğunu söyledi. Öte yandan haberde EuroLeague ve EuroCup'ta sezonun tamamlanmayacağı ve iptal edildiği kaydedildi.
GELECEK SEZON NASIL OLACAK?
Öte yandan Euroleague için gelecek sezona dair önemli bir karar verildi. Buna göre 2020-21 Euroleague sezonuna aynı takımlar alınacak ve toplamda 18 kulüp olacak.
LİDER ANADOLU EFES'Tİ
28. hafta itibariyle iptal edilen sezonda, temsilcimiz Anadolu Efes, oynadığı 28 müsabakada 24 galibiyet 4 mağlubiyet almış ve liderliğe oturmuştu.
Mavi beyazlıları İspanyol devi Real Madrid takip ediyordu. Madrid, 28 karşılaşmada 22 galibiyet 6 mağlubiyet almıştı.
Fenerbahçe ise 13 galibiyet 15 mağlubiyetle 8. sırada yer alırken, play-off mücadelesi veriyordu.
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