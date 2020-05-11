Basketbolda ligler sonlandırıldı! Şampiyon...

Türkiye Basketbol Federasyonu, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere toplandı. Toplantı sonrası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolda liglerin sonlandırıldığını, küme düşme ve çıkmanın olmayacağını açıkladı.

Türkoğlu ayrıca, "Federasyon olarak kulüplerimizle istişare içindeyiz. Beraber hareket ederek her zaman bir ekip olmuşuzdur. Erkekler liginde 16 takımımızın 13'ü, kadınlarda ise 13 takımın 11'i liglerin bu şekilde sonlandırılmasını istediklerini bizlere iletti" ifadelerini kullandı.

TBF Yönetim Kurulu'nun toplantı sonrası açıklaması şöyle:



"Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Basketbol Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir.



Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerimizin de görüşleri alınmıştır.



Oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür.

Türk basketbolunun geleceğini gözeterek, sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla alınan ve lig organizasyonlarının sorunsuz başlaması adına önem arz eden kararlar şu şekildedir:



1. Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır.



2. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir.



3. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacaktır.



4. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.



5. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır.

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