31 Mart 2020, Salı
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Kobe Bryant'ın havlusuna 33 bin dolar!
Geçtiğimiz aylarda helikopter kazası sonucu hayata gözlerini yuman efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın NBA'de çıktığı son maçta kullandığı havlu 33 bin dolara (yaklaşık 216 bin TL) satıldı.
Ocak ayı sonunda Kobe Bryant kızıyla birlikte helikoptere kazası geçirmiş hayatlarını kaybetmişti. Bryant'ın hayranları efsane basketbolcuyu unutamıyor.
Kobe Bryant'ın Los Angeles Lakers'ta son maçında kullandığı havlu hayranları tarafından 33 bin dolara (yaklaşık 216 bin TL) alıcı buldu. Havluyu satın alan kişiye ayrıca Lakers'ın Utah Jazz ile 2016 yılında oynadığı maçtan iki bilet de hediye edildi.
Yıldız isim, havluyu son maçında omuzlarına almış ve Staples Center'da bir konuşma gerçekleştirmişti.
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