31 Mart 2020, Salı

BASKETBOL

Kobe Bryant'ın havlusuna 33 bin dolar!

Kobe Bryant'ın havlusuna servet!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Geçtiğimiz aylarda helikopter kazası sonucu hayata gözlerini yuman efsane basketbolcu 'ın NBA'de çıktığı son maçta kullandığı havlu 33 bin dolara (yaklaşık 216 bin TL) satıldı.

Ocak ayı sonunda kızıyla birlikte helikoptere kazası geçirmiş hayatlarını kaybetmişti. Bryant'ın hayranları efsane basketbolcuyu unutamıyor.

Kobe Bryant'ın 'ta son maçında kullandığı havlu hayranları tarafından 33 bin dolara (yaklaşık 216 bin TL) alıcı buldu. Havluyu satın alan kişiye ayrıca Lakers'ın ile 2016 yılında oynadığı maçtan iki bilet de hediye edildi.

Yıldız isim, havluyu son maçında omuzlarına almış ve 'da bir konuşma gerçekleştirmişti.

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