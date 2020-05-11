11 Mayıs 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes'ten liglerin tescil edilmesi sonrası flaş açıklama! "Halkımızın sağlığı tüm şampiyonluklardan değerlidir"

Anadolu Efes'ten açıklama! Ligler...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ve voleybol liglerinin tescil edilmesinin ardından, lider 'ten flaş bir açıklama geldi.

Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı ligleri şampiyon ilan etmeden ve küme düşme olmadan sonlandıran Türkiye Federasyonunun (TBF) kararına destek verdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, TBF'nin Covid-19 salgınının sürmesi sebebiyle ING Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonunu bugün sona erdirdiği hatırlatılarak, "Bu doğrultuda normal sezonun kalan maçları ve play-off turu maçları oynanmayacaktır. Kulübümüz; sporcuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların sağlığı ile güvenliğini korumak adına alınan bu kararı saygıyla karşılamaktadır. Anadolu Efes Kulübü için halkımızın sağlığı, tüm şampiyonluklardan ve başarılardan daha değerlidir." ifadelerine yer verildi.

"En büyük dileğimiz, sezonunun normal bir şekilde tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmamıştır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Normal sezonun 23 maçlık dönemini 21 galibiyet alarak lider kapatan takımımızın emeklerinin ve kulübümüzün yatırımlarının boşa gitmediğine inanıyoruz. Lider tamamladığımız sezonda emeği geçen yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza ve tabii ki taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

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