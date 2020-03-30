Boston Celtics'in oyuncusu Marcus Smart corona virüsü yendi!
NBA ekiplerinden Boston Celtics'te forma giyen ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyuran Marcus Smart, 9 günde hastalığı yendiğini açıkladı.
19 Mart'ta corona virüsü testinin poztif olduğunu duyuran Marcus Smart, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İki gündür temizim. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Herkese iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyorum, bundan etkilenen herkes için de ben aynısını yapıyorum. Güvende kalın, beraber ayrı-kalın. Çok sevgiler" ifadelerini kullandı.
Marcus Smart daha önce corona virüsü testinin pozitif teşhisi konduğunu bir video mesajla duyurmuş ve "5 gün önce test yapıldı ve sonuçlar pozitif şeklinde bu gece çıktı. Test yapıldığı andan beri kendimi karantinaya almıştım. Covid-19 üst düzeyde ciddiye alınmalı. Bunun ulusumuzun sağlığı adına uzmanlarımızın bir numaralı önceliği olduğunu biliyorum ve mümkün olan en kısa sürede daha fazla test yaptırmalıyız" açıklamasını yapmıştı.
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