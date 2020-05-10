10 Mayıs 2020, Pazar

BASKETBOL

Son dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) toplanma kararı aldı!

Türkiye Basketbol Federasyonu toplanma kararı aldı!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 Giriş Tarihi: 10.05.2020

Basketbolda son dakika... Federasyonu Yönetim Kurulu, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere yarın saat 14.00'te toplanacak.

Futbolda corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılma kararı alınmasının ardından, TBF de ligleri ile ilgili kararını veriyor. TBF'den yapılan açıklamada, " Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir" denildi.

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