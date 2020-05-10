Son dakika: Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) toplanma kararı aldı!

Basketbolda son dakika... Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere yarın saat 14.00'te toplanacak.

Futbolda corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran'da başlatılma kararı alınmasının ardından, TBF de basketbol ligleri ile ilgili kararını veriyor. TBF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir" denildi.

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