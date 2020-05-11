11 Mayıs 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Potanın kaderi belli olacak

Potanın kaderi belli olacak
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

, corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bugün toplanıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bugün toplanıyor. TBF'den yapılan açıklamada, " Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir" ifadelerine yer verildi.
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