Son dakika: Tüm ligler 12-13-14 Haziran'da başlayacak!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, saat 10.00'da toplandı. Toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"Pandemi ile savaşımızda her gün daha iyiye doğru gidiyoruz. Mücadeleyi asla bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

"Yaşanan bu süreçten Türk Futbolu da haliyle etkilendi. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık ilk ölümün ardından ise maçları erteledik. TFF olarak virüse karşı kararlı mücadelemizle epey yol aldık. Futbola dönüş için de sağlık kurulumuz önemli bir çalışma gerçekleştirdi."

"Bugüne dek en sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması yönünde çaba gösterdik. Hep Türk futbolunun selametini düşünerek hareket ettik. Yönetim Kurulu olarak toplantımızı yaptık, görevimizin zorluğunu biliyoruz. Tüm şartları göz önünde bulundurarak bir yol haritası çizdik."

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Şimdilik olmak kaydıyla ertelenen tüm profesyonel liglerimiz ve amatör liglerimizi 12-13 ve 14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

"Devletimizin tüm desteğiyle inşallah temmuz ayı sonunda ligleri tamamlamayı planlıyoruz. Kupalarımızı sahada vereceğiz ve Ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız."

"Liglerin hangi şartlarda oynanacağı bakanlıkla planlanacak."

HARCAMA LİMİTLERİ KONUSU...

"Yeni şartlarda yeni harcama limitlerini tespit edip bunu kulüplere ileteceğiz."

"Yayıncı kuruluş ile 2 yıl daha sözleşmemiz devam etmekte. Hedefimiz beIN Sports ile olan 5 yıllık süreci tamamlamak. Tüm şirketlerde olduğu gibi beIN Sports da gelir kaybına uğramıştır. Onlar da ligin bir an başlamasını istiyorlar. Yayıncı kuruluşun bu sezon sonuna kadar bize ödemesi gereken bir 588 milyon TL var. Sözleşme sona erince de yayıncı kuruluşla devam etmek bizim öncelikli hedefimiz."

"YENİDEN DURDURMA PLANIMIZ YOK"

"Ligi yeniden durdurma gibi bir planımız yok. Yeni sistemde maçların nasıl oynanacağına yönelik bir protokol yayınladığımızda, kulüplerimiz buna uyarsa, bir sorun çıkmayacaktır ve yolumuza devam ederiz. Olur da yine birisine virüs bulaşırsa tekrar değerlendiririz."

"SEZONU 26 TEMMUZ'DA BİTİRMEK ANA HEDEFİMİZ"

"Kalan 8 haftanın 7'si hafta sonu oynanacak, 1 tane hafta arası maç oynanacak. Ana hedefimiz sezonu 26 Temmuz'da bitirmek olacak."

"TEK ŞEHİRDE OYNAMAK BİZİM GÜNDEMİMİZE ASLA GELMEDİ"

"Tek şehirde oynamak bizim gündemimize asla gelmedi. Bizim hedefimiz herkes kendi ilinde, kendi stadında oynamasını istemekteyiz."

"MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK"

"Bugüne kadar bir haftayı seyircisiz oynadık. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak."

"25 MAYIS'A KADAR BİLDİRMEMİZ İSTENDİ"

"UEFA 27 Mayıs'ta toplantı yapacak. 25 Mayıs'a kadar bütün Avrupa ülkelerinin liglerinin ne olacağını bildirilmesi istendi."

"Süper Lig'de 18 takımdan 13-14 tanesi, 1. Lig'de de 18 takımdan 11 tanesi liglerin oynanmasını istiyor."

"Yabancı sınırı konusunda acele etmemeliyiz. Bu virüs olayı her şeyi değiştirecek."

"TÜRKİYE KUPASI KARARINI AÇIKLAYACAĞIZ"

"Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya ve 4 takım ile görüşmeler devam ediyor. Yakın zamanda karar alıp, açıklayacağız."

"ŞARTLAR DÜZELİRSE..."

"Şartlar düzelirse son 4 hafta seyircili oynanabilir."

"Corona virüsü olmasaydı, belki bu zamanlar şampiyonlar belli olacaktı. Son haftalara gelmiştik. Akabinde Şampiyonlar Ligi finali oynanacaktı. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası başlayacaktı. Bunlar hep ertelendi. Şanslı değiliz bu konuda tabii ki."

"Maçların başlama saatlerini ayarlayacağız. Bu sıkıntılı bir süreç ve buna en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Sahaların ışık durumu, iklim şartları derken hepsini dikkate alıp yayıncı kuruluşla da görüşüp bir karar alacağız."

"12-13-14 Haziran'da liglerin başlamasına karar verdik. Elimizde 10 farklı senaryo vardı, en iyisinin bu olduğuna oy birliği ile karar verdik. İnanıyorum ki 35 gün sonra Türkiye çok daha iyi durumda olacak. Tekrar ara vermek söz konusu olur mu onu şimdiden söylemem mümkün değil."

"Eğer tekrar ara verilirse şunu şampiyon ilan ederiz, şunu düşürürüz diye bir gündemimiz yok. Böyle bir şeye ihtiyaç olursa düşünür, taşınır ve danışır ona görer karar verir."

"Sağlık Bakanlığı'ndan alınan yol haritası ile maçları oynatacağız. Kulüplerimiz bu protokollere uyarsa, inanıyorum ki herhangi bir olay yaşamadan ligleri götürebiliriz."

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

"Türkiye Kupası'nda 3 maçımız kaldı. Yayıncı kuruluşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kalan 4 takımla da görüşüyoruz. Yakında karar alıp açıklayacağız. Türkiye Kupası maçlarımız şifresiz yayınlanıyor ama beIN SPORTS çok büyük bir para ödüyor. Bu para da reklam gelirleri ve kutu satımından geliyor. Haklı olarak şifresiz olarak yayınladıkları halde hukuksal zorluklar ortaya çıkabilir. Bazı insanlar para vermiş. Bazı insanlar da para vermeden evlerinden maç izliyor olacaklar. Hukuksal biz konu doğabilir buradan. Bunun kararını beIN SPORTS verecektir. Bazı maçlarda insanlar cafe ve restoranlarda kalabalık şekilde izlemek isteyebilir. Bunlarla ilgili de önlemler alınacaktır."

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