09 Mayıs 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Michael Jordan'a büyük tepki! Belgesel...
Dünya basketbolunun efsane isimlerinden Michael Jordan'ı anlatan The Last Dance (Son Dans) belgeselinde geçen bir bölüm için eski takım arkadaşı tepki gösterdi.
Michael Jordan, tüm dünyada ilgiyle takip edilen The Last Dance isimli belgeselindeki açıklamalarıyla bazı eski takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Bu isimlerden biri de ve 1988 ile 1992 yılları arasında Chicago Bulls'ta forma giyen Craig Hodges oldu.
Belgeselde uyuşturucu partisi yaptığı ortaya çıkan Hodges, FOX Sports Radio'ya verdiği demeçte konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:
Bu açıklamalar beni oldukça rahatsız etti. Bazı şeyler takım içinde kalmalıydı. Bunu görünce çok şaşırdım. 12 yaşındaki çocuğuma durumu nasıl açıklayacağım.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde