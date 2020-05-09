09 Mayıs 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Michael Jordan'a büyük tepki! Belgesel...

Michael Jordan'a büyük tepki! Belgesel...
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Dünya basketbolunun efsane isimlerinden 'ı anlatan The Last Dance (Son Dans) belgeselinde geçen bir bölüm için eski takım arkadaşı tepki gösterdi.

, tüm dünyada ilgiyle takip edilen The Last Dance isimli belgeselindeki açıklamalarıyla bazı eski takım arkadaşlarının tepkisini çekti. Bu isimlerden biri de ve 1988 ile 1992 yılları arasında Chicago Bulls'ta forma giyen Craig Hodges oldu.

Belgeselde uyuşturucu partisi yaptığı ortaya çıkan Hodges, FOX Sports Radio'ya verdiği demeçte konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:

Bu açıklamalar beni oldukça rahatsız etti. Bazı şeyler takım içinde kalmalıydı. Bunu görünce çok şaşırdım. 12 yaşındaki çocuğuma durumu nasıl açıklayacağım.

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