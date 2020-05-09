09 Mayıs 2020, Cumartesi

BASKETBOL

NBA'de normal sezon iki şehirde oynanabilir

NBA'de normal sezon iki şehirde oynanabilir
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Amerikan 'nde () başkan , normal sezonda kalan maçların iki şehirde oynanabileceğini söyledi.

Silver, Oyuncular Birliği Başkanı ve 'ın yıldızı Chris Paul ile bazı oyuncuların katıldığı video konferansta sezonun geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Sezonu tamamlamayı amaçladıklarını kaydeden Silver, "Hayatlarımızın en zorlu meydan okumasıyla karşı karşıyayız. Maçların seyircisiz oynanması halinde oyuncuları şehir şehir gezdirerek riske atmanın anlamı yok. Başlangıçta maçları bir ya da iki yerde oynatmayı düşünüyoruz. Bu şehirler Orlando ve olabilir." ifadelerini kullandı.

Kalan maçların ne zaman oynanacağı konusunda henüz karar vermediklerini ifade eden Silver, "Sahaya dönüş kararını salgının gidişatına göre alacağız. Hazirandan önce bir takvim açıklamamız mümkün değil. Gelecek sezonun başlangıcı ise aralık ayına kadar sarkabilir." yorumunu yaptı.

Ayrıca maçlar yeniden başladıktan sonra Kovid-19 testleri pozitif çıkan basketbolcular yüzünden sezonu durdurmayı düşünmediklerini aktaran Silver, bunun yerine söz konusu oyuncular ve temas ettikleri kişileri iyileşene kadar izole etmeyi planladıklarını belirtti.

NBA karşılaşmaları, 'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.

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