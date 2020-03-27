27 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

Furkan Korkmaz'dan "evde kal" çağrısına uyan 5 kişiye milli forma

Furkan Korkmaz'dan evde kal çağrısına uyan 5 kişiye milli forma
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

Amerikan 'nde () Philadelphia 76ers forması giyen , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Milli basketbolcu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medyadan yürütülen dayanışmaya davet eden basketbolcular ve Birkan Batuk'a teşekkür ederek, "Ben de bu tweetin altına #EvdeKal etiketiyle fotoğraf gönderen 5 kişiye milli takım formamı hediye edeceğim. Birlikte bu zor günleri geride bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Furkan, "Siz de var mısınız?" diyerek basketbolcular Berkan Durmaz ve Tolga Geçim'i de kampanyaya katılmaya davet etti.

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