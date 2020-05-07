NBA'de sezon devam edecek mi? Karar verildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılarak spor müsabakalarını da etkileyen yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle ertelenen organizasyonlardan olan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ile ilgili karar verildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre NBA yönetimi, ligdeki 30 takımın 8 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara, sosyal mesafe kurallarına göre başlayabileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından takımların mayıs ayında parkeye çıkması beklenirken, liglerin ise yaz aylarında sporseverlerle buluşması bekleniyor. Bu durumda bir grup taraftarın müsabakaların tekrar oynanması görüşünde olduğu öğrenilirken, diğer kesimin ise bu durumun corona virüsü salgınını daha da hızlandırabileceğini düşündüğü öğrenildi.

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