Los Angeles Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown evine girenlere ateş açtı
2006-2015 yılları arasında NBA'de Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, San Antonio Spurs, New York Knicks ve Miami Heat gibi çeşitli takımlarda oynayan ve Lakers ile 2 NBA şampiyonluğu kazanan eski basketbolcu Shannon Brown, iki kişiye ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı. Brown, sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakıldı.
2009 ve 2010 yıllarında Kobe Bryant ve Pau Gasol gibi yıldızların bulunduğu kadroda yer alan ve Los Angeles Lakers ile iki 2 NBA şampiyonluğu yaşayan eski basketbolcu Shannon Brown, evine giren iki kişiye ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı.
The Atlanta Journal-Constitution'da yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre; Lakers'ın eski oyun kurucusu, bir çiftin evine girmeye çalıştığını iddia ederek onlara ateş açtı.
"GİTMELERİNE İZİN VERMİŞ ANCAK..."
Teğmen Philip Nelson açıklamasında "Çift, satılık ev aradığı için eve girmiş. Ön kapı açık olduğu için evi gezmek istemişler. Shannon Brown onları görüp tüfeğini onlara yöneltmiş. Daha sonra gitmelerine izin vermiş ancak giderken arkalarından ateş etmiş" ifadelerini kullandı.
Shannan Brown'un kefaletle serbest bırakıldığı olayda kimsenin yaralanmadığı ve evde boş kovan bulunduğu açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde