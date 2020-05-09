Los Angeles Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown evine girenlere ateş açtı

2009 ve 2010 yıllarında Kobe Bryant ve Pau Gasol gibi yıldızların bulunduğu kadroda yer alan ve Los Angeles Lakers ile iki 2 NBA şampiyonluğu yaşayan eski basketbolcu Shannon Brown, evine giren iki kişiye ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı.

The Atlanta Journal-Constitution'da yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre; Lakers'ın eski oyun kurucusu, bir çiftin evine girmeye çalıştığını iddia ederek onlara ateş açtı.

"GİTMELERİNE İZİN VERMİŞ ANCAK..."

Teğmen Philip Nelson açıklamasında "Çift, satılık ev aradığı için eve girmiş. Ön kapı açık olduğu için evi gezmek istemişler. Shannon Brown onları görüp tüfeğini onlara yöneltmiş. Daha sonra gitmelerine izin vermiş ancak giderken arkalarından ateş etmiş" ifadelerini kullandı.

Shannan Brown'un kefaletle serbest bırakıldığı olayda kimsenin yaralanmadığı ve evde boş kovan bulunduğu açıklandı.

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