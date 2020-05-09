09 Mayıs 2020, Cumartesi

BASKETBOL

Los Angeles Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown evine girenlere ateş açtı

Lakers'ın eski yıldızı evine girenlere ateş açtı
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2020

2006-2015 yılları arasında 'de , , , , , , ve gibi çeşitli takımlarda oynayan ve Lakers ile 2 NBA şampiyonluğu kazanan eski basketbolcu , iki kişiye ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı. Brown, sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakıldı.

2009 ve 2010 yıllarında ve Pau Gasol gibi yıldızların bulunduğu kadroda yer alan ve ile iki 2 şampiyonluğu yaşayan eski basketbolcu , evine giren iki kişiye ateş açtığı gerekçesiyle tutuklandı.

The Atlanta Journal-Constitution'da yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre; Lakers'ın eski oyun kurucusu, bir çiftin evine girmeye çalıştığını iddia ederek onlara ateş açtı.

"GİTMELERİNE İZİN VERMİŞ ANCAK..."

Teğmen Philip Nelson açıklamasında "Çift, satılık ev aradığı için eve girmiş. Ön kapı açık olduğu için evi gezmek istemişler. Shannon Brown onları görüp tüfeğini onlara yöneltmiş. Daha sonra gitmelerine izin vermiş ancak giderken arkalarından ateş etmiş" ifadelerini kullandı.

Shannan Brown'un kefaletle serbest bırakıldığı olayda kimsenin yaralanmadığı ve evde boş kovan bulunduğu açıklandı.

Anadolu Efes'ten açıklama geldi! Ekpe Udoh... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Efes ait olduğum yer "Efes ait olduğum yer"
Anadolu Efes'ten açıklama geldi! Ekpe Udoh... Anadolu Efes'ten açıklama geldi! Ekpe Udoh...
Ergin Ataman düşüncesini açıkladı! Ligin devam... Ergin Ataman düşüncesini açıkladı! "Ligin devam..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör