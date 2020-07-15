15 Temmuz 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

'nde kuralar çekildi ve temsilcilerimiz , , Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın rakipleri belli oldu.

kura çekimi gerçekleşti. Temsilcilerimiz , Pınar Karşıyaka, , Galatasaray ve TOFAŞ'ın karşılaşacağı rakipler belli oldu. 13 Ekim'de başlayacak olan sezonda ilk 4 sırada yer alan takımlar Play-Off mücadelesine katılma hakkı kazanacak. Turnuvanın takvimi ilerleyen günlerde belli olacak. Elemelerden gelecek olan 4 takımın da katılımıyla tamamlanacak olan gruplar belli oldu.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

A GRUBU
Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)

( TÜRKİYE)

Iberostar Tenerife (İspanya)

Peristeri (Yunanistan)

Rytas Vilnius (Litvanya)

SIG Strasbourg (Fransa)

VEF Riga (Letonya)

Elemelerin Galibi (Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears - Belfius Mons-Hainaut/Anwil Wloclawek)

B GRUBU
Casademont Zaragoza (İspanya)

ERA Nymburk (Çekya)Falco Vulcano Szombathely (Macaristan)

JDA Dijon (Fransa)

Nizhny Novgorod ( Rusya)

Start Lublin (Polonya)

Tofaş (TÜRKİYE)

Elemelerin Galibi (Iraklis/Keravnos - Dnipro/Donar Groningen)

C GRUBU
Darüşşafaka (TÜRKİYE)

Filou Oostende (Belçika)

Hapoel Bank Yahav Jerusalem ( İsrail)

Happy Casa Brindisi (İtalya)

Limoges CSP (Fransa)

San Pablo Burgos (İspanya)

Türk Telekom (TÜRKİYE)

Elemelerin Galibi (Igokea/U-BT Cluj-Napoca - Sporting CP/Fribourg Olympic)

D GRUBU
AEK (Yunanistan)

Brose Bamberg (Almanya)

Cholet (Fransa)

Fortitudo Bologna (İtalya)

Hapoel Holon (İsrail)

Pınar Karşıyaka (TÜRKİYE)

RETAbet Bilbao (İspanya)

Elemelerin Galibi (Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk - London Lions/Neptunas Klaipeda)

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