Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Temsilcilerimiz Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Galatasaray ve TOFAŞ'ın karşılaşacağı rakipler belli oldu. 13 Ekim'de başlayacak olan sezonda ilk 4 sırada yer alan takımlar Play-Off mücadelesine katılma hakkı kazanacak. Turnuvanın takvimi ilerleyen günlerde belli olacak. Elemelerden gelecek olan 4 takımın da katılımıyla tamamlanacak olan gruplar belli oldu.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

A GRUBU

Dinamo Banco di Sardegna Sassari (İtalya)

Galatasaray Doğa Sigorta ( TÜRKİYE)

Iberostar Tenerife (İspanya)

Peristeri (Yunanistan)

Rytas Vilnius (Litvanya)

SIG Strasbourg (Fransa)

VEF Riga (Letonya)

Elemelerin Galibi (Hapoel Tel Aviv/Bakken Bears - Belfius Mons-Hainaut/Anwil Wloclawek)

B GRUBU

Casademont Zaragoza (İspanya)

ERA Nymburk (Çekya)Falco Vulcano Szombathely (Macaristan)

JDA Dijon (Fransa)

Nizhny Novgorod ( Rusya)

Start Lublin (Polonya)

Tofaş (TÜRKİYE)

Elemelerin Galibi (Iraklis/Keravnos - Dnipro/Donar Groningen)

C GRUBU

Darüşşafaka (TÜRKİYE)

Filou Oostende (Belçika)

Hapoel Bank Yahav Jerusalem ( İsrail)

Happy Casa Brindisi (İtalya)

Limoges CSP (Fransa)

San Pablo Burgos (İspanya)

Türk Telekom (TÜRKİYE)

Elemelerin Galibi (Igokea/U-BT Cluj-Napoca - Sporting CP/Fribourg Olympic)

D GRUBU

AEK (Yunanistan)

Brose Bamberg (Almanya)

Cholet (Fransa)

Fortitudo Bologna (İtalya)

Hapoel Holon (İsrail)

Pınar Karşıyaka (TÜRKİYE)

RETAbet Bilbao (İspanya)

Elemelerin Galibi (Balkan Botevgrad/Tsmoki-Minsk - London Lions/Neptunas Klaipeda)

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