01 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Asamoah...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, öncelikli olarak sol bek ve stoper hattına ağırlık vermişti. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere yönelmişti. Bu kapsamda listeye Kwadwo Asamoah'ı yazan Sarı Kanarya'ya transferde Watford rakip olmuştu. Peki, transferde son durum ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:24
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Asamoah...

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun kadro yapılandırması için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, gündemine, sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek Kwadwo Asamoah'ı almıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Asamoah...

Sarı lacivertlilerin yıldız futbolcu için resmi teklifini yaptığı aktarılırken, İngiliz ekibi Watford'un da kısa süre önce oyuncunun peşine düştüğü duyurulmuştu.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Asamoah...

Gana medyasında çıkan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre; oyuncunun yeni rotasının İngiltere olacağını ifade edildi.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Asamoah...

Haberin detayları okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Asamoah...

"FC InterNews'in edindiği bilgilere göre, İngiltere Premier Lig ekibi Watford, Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile Kwadwo Asamoah için imza yarışında.

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