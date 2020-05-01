Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Asamoah...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, öncelikli olarak sol bek ve stoper hattına ağırlık vermişti. Birçok ismi gündemine alan sarı-lacivertliler, öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlere yönelmişti. Bu kapsamda listeye Kwadwo Asamoah'ı yazan Sarı Kanarya'ya transferde Watford rakip olmuştu. Peki, transferde son durum ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 01.05.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 13:24 ABONE OL