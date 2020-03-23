23 Mart 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Daçka’da flaş gelişme

Daçka’da flaş gelişme
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen'de flaş gelişme... Daçka, ABD'li yıldızı Doron Emanuel Lamb ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka Tekfen'de flaş gelişme... Daçka, ABD'li yıldızı Doron Emanuel Lamb ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Yeşil- siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Lamb'e 2019-20 sezonunun geride kalan kısmında Daçka'mıza vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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