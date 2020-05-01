01 Mayıs 2020, Cuma

BASKETBOL

Michael Jordan'dan dev teklife ret! 2 saat için 100 milyon dolar...

Michael Jordan dev teklifi reddetti!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Amerikan 'nin (NBA) efsane basketbolcularından 'ın menajerinden flaş bir açıklama geldi. Ünlü ismin menajeri , Jordan'ın 2 saatlik bir reklam filmi için gelen 100 milyon dolarlık teklifi reddettiğini söyledi.

WFAN Sports Radio'ya konuşan efsane ismin menajeri , "Ona 3 yıl önce 100 milyon Dolar'lık bir anlaşma getirdim. Tek yapması gereken iki saatlik bir çekimdi ancak reddetti. Tanrı onu korusun. O kadar başarılıydı ki istediği her şeyi yapma fırsatı vardı. Ona gerçekten hayranım. Katılmak istediği organizasyonlar ve reklamlar konusunda çok seçici" ifadelerini kullandı.

Forbes dergisine göre; "The Last Dance" ile yeniden dünya gündemine oturan 'ın 1.5 milyar Sterlin'in üzerinde bir serveti bulunuyor.

David Falk, Jordan ile yaşadığı bir anıyı ise "Golf oynarken bile çok rekabetçiydi. Golf oynarken 150 bin dolar kaybettiğinde ona hemen 'Senin için 5 dakikalık bir organizasyon ayarladım. Bu para için yeterli' dediğimde bana gülerdi. 1.5 milyon Dolar olsa, yapmazdı" sözleriyle paylaştı.

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