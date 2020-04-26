NBA'de antrenmanlar start alıyor
Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle maçlara ara verilen Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) bazı takımların cuma gününden itibaren tesislerini açacağı ve antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, salgınla mücadele kapsamında evde kalma emri bulunmayan veya kısıtlamaları gevşeten eyaletlerdeki takımların, cuma gününden itibaren bireysel antrenmanlar için tesislerini açmasına izin verileceği belirtildi.
Tesislerde oyuncuların bireysel olarak çalışabileceği, takım antrenmanlarına ise izin verilmeyeceği ifade edildi.
Şu ana kadar NBA'de takımları bulunan Georgia ve Oklahoma eyaletlerinde salgınla mücadele çerçevesinde alınan önlemler gevşetildi. İlerleyen günlerde Florida'nın da kısıtlamaları gevşeten eyaletler arasına girmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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