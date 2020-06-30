01 Temmuz 2020, Çarşamba

BASKETBOL

İspanya Basketbol Ligi'nde şampiyon Baskonia

İspanya Basketbol Ligi'nde şampiyon Baskonia
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

1. 'nde () Baskonia, final maçında 'yı 69-67 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ilk defa organize edilen turnuvayla, lig sıralamasında ilk 12 sırada olan takımlar arasında 17-30 Haziran tarihlerinde kentinde iki grup halinde maçlar yapıldı.

Son şampiyon 'in sürpriz şekilde gruptan çıkamayarak elenmesinin ardından, ve Baskonia finalde karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk periyodunu 17-16 önde geçen Baskonia, devreyi ise 39-33 geride kapattı. Üçüncü periyotta rakibine göre daha üstün oynayan Bask ekibi, son çeyreğe 51-51 eşitlikle girmeyi başardı.

Takımlar son 10 saniyeye 67-67'lik skorla girerken, bitime 3 saniye kala Luca Vildoza'nın basketiyle 69-67 üstünlük yakalayan Baskonia, bu skorla müsabakayı kazandı ve 10 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Maçın en skorer oyuncusu, 21 sayı ile Barcelona'dan Thomas Heurtel olurken, Baskonia'ya şampiyonluğu getiren ve 17 sayı kaydeden Vildoza finalin en değerli oyuncusu olarak öne çıktı.

Aralık ayında 'tan ayrılarak 'ya gelen Dusko Ivanovic'in başantrenörlüğünü yaptığı Baskonia, tarihinde 4. şampiyonluğunu kazandı.

İspanyol basketbolunda son 5 sezonun 4'ünde şampiyon olan Real Madrid, toplamda 35 şampiyonluk ile en yakın rakibi Barcelona'nın (18) uzak ara önünde yer alıyor.

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Kaynak: AA
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