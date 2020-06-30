İspanya Basketbol Ligi'nde şampiyon Baskonia
İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) Baskonia, final maçında Barcelona'yı 69-67 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra sezonu şampiyonlukla tamamladı.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ilk defa organize edilen turnuvayla, lig sıralamasında ilk 12 sırada olan takımlar arasında 17-30 Haziran tarihlerinde Valencia kentinde iki grup halinde maçlar yapıldı.
Son şampiyon Real Madrid'in sürpriz şekilde gruptan çıkamayarak elenmesinin ardından, Barcelona ve Baskonia finalde karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk periyodunu 17-16 önde geçen Baskonia, devreyi ise 39-33 geride kapattı. Üçüncü periyotta rakibine göre daha üstün oynayan Bask ekibi, son çeyreğe 51-51 eşitlikle girmeyi başardı.
Takımlar son 10 saniyeye 67-67'lik skorla girerken, bitime 3 saniye kala Luca Vildoza'nın basketiyle 69-67 üstünlük yakalayan Baskonia, bu skorla müsabakayı kazandı ve 10 yıl aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.
Maçın en skorer oyuncusu, 21 sayı ile Barcelona'dan Thomas Heurtel olurken, Baskonia'ya şampiyonluğu getiren ve 17 sayı kaydeden Vildoza finalin en değerli oyuncusu olarak öne çıktı.
Aralık ayında Beşiktaş'tan ayrılarak İspanya'ya gelen Dusko Ivanovic'in başantrenörlüğünü yaptığı Baskonia, ACB tarihinde 4. şampiyonluğunu kazandı.
İspanyol basketbolunda son 5 sezonun 4'ünde şampiyon olan Real Madrid, toplamda 35 şampiyonluk ile en yakın rakibi Barcelona'nın (18) uzak ara önünde yer alıyor.
Kaynak: AA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı