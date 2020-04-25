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BASKETBOL

Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek

Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

'de forması giyen milli oyuncumuz , sağlık personeli için bir paylaşımda bulundu. Cedi Osman'ın bu paylaşımı büyük alkış topladı.

'de forması giyen milli oyuncumuz , anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Yıldız isim Cedi Osman'nın adını tuluma yazan ve "Senin maça çıkışın gibi çıkıyoruz vizitlere koca yürekli insan" mesajını veren sağlık çalışanına destek verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan yıldız isim paylaşımında "Sizlere minnettarız" paylaşımında bulundu. Cedi Osman'ın bu paylaşımı büyük alkış topladı.

İşte Cedi Osman'ın o paylaşımı

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