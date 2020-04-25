Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, sağlık personeli için bir paylaşımda bulundu. Cedi Osman'ın bu paylaşımı büyük alkış topladı.

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Yıldız isim Cedi Osman'nın adını tuluma yazan ve "Senin maça çıkışın gibi çıkıyoruz vizitlere koca yürekli insan" mesajını veren sağlık çalışanına destek verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan yıldız isim paylaşımında "Sizlere minnettarız" paylaşımında bulundu. Cedi Osman'ın bu paylaşımı büyük alkış topladı.

İşte Cedi Osman'ın o paylaşımı

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