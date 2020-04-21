21 Nisan 2020, Salı
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Kobe Bryant'ın ölümü mahkemeye taşındı
ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın kızı Gigi Bryant ve 4 yolcu ile birlikte ocak ayında yaşanan helikopter kazası sonrası aileler, hava yolu şirketlerine dava açarak konuyu mahkemeye taşıdılar.
NBA eski yıldızlarından Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yanı sıra 4 yolcunun daha bulunduğu helikopter, ocak ayında düşmüş ve mürettebat ile yolcular hayatını kaybetmişti. Elim bir kaza sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları, helikopter şirketine davalarını açtı. Aileler ayrı arı Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne şikayetlerini yaptıkları öğrenildi.
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