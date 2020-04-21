21 Nisan 2020, Salı

BASKETBOL

Kobe Bryant'ın ölümü mahkemeye taşındı

Kobe Bryant'ın ölümü mahkemeye taşındı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

ABD'li efsane basketbolcu 'ın kızı Gigi Bryant ve 4 yolcu ile birlikte ocak ayında yaşanan helikopter kazası sonrası aileler, hava yolu şirketlerine dava açarak konuyu mahkemeye taşıdılar.

eski yıldızlarından ve kızı Gianna'nın yanı sıra 4 yolcunun daha bulunduğu helikopter, ocak ayında düşmüş ve mürettebat ile yolcular hayatını kaybetmişti. Elim bir sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları, helikopter şirketine davalarını açtı. Aileler ayrı arı Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne şikayetlerini yaptıkları öğrenildi.

Kobe Bryant'ın havlusuna servet! haberin devamı

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