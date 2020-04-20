20 Nisan 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Obradovic gidiyor mu? Partizan sürprizi
Yönetimin kalması yönündeki tüm taleplerine rağmen Sırbistan hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesine dönen F.Bahçe Beko koçu Zeljko Obradovic, popüler yabancı dizi La Casa de Papel'de "Helsinki" rolünü oynayan Darko Peric'in yayınına katılıp, "En büyük isteğim Partizan'ımın şampiyon olması" ifadelerini kullandı. Usta hocanın Sırp kulübüne gideceği iddia ediliyor.
Yönetimin kalması yönündeki tüm taleplerine rağmen Sırbistan hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesine dönen F.Bahçe Beko koçu Zeljko Obradovic'ten ilginç bir çıkış geldi. Popüler yabancı dizi La Casa de Papel'de "Helsinki" rolünü oynayan Darko Peric'in yayınına katılan Obra, "En büyük isteğim Partizan'ımın şampiyon olması" ifadelerini kullandı. Usta hocanın, Sırp kulübüne gideceği iddia ediliyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...