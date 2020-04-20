20 Nisan 2020, Pazartesi

BASKETBOL

Obradovic gidiyor mu? Partizan sürprizi

Obradovic gidiyor mu? Partizan sürprizi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 20.04.2020

Yönetimin kalması yönündeki tüm taleplerine rağmen hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesine dönen F.Bahçe Beko koçu Zeljko Obradovic, popüler yabancı dizi La Casa de Papel'de "Helsinki" rolünü oynayan Darko Peric'in yayınına katılıp, "En büyük isteğim 'ımın şampiyon olması" ifadelerini kullandı. Usta hocanın Sırp kulübüne gideceği iddia ediliyor.

Yönetimin kalması yönündeki tüm taleplerine rağmen hükümetinin gönderdiği uçakla ülkesine dönen F.Bahçe Beko koçu Zeljko Obradovic'ten ilginç bir çıkış geldi. Popüler yabancı dizi La Casa de Papel'de "Helsinki" rolünü oynayan Darko Peric'in yayınına katılan Obra, "En büyük isteğim 'ımın şampiyon olması" ifadelerini kullandı. Usta hocanın, Sırp kulübüne gideceği iddia ediliyor.
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