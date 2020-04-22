22 Nisan 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Larkin imzaladı

Larkin imzaladı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

 'in yıldızı Shane Larkin, kulübüyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

'in yıldızı Shane Larkin, kulübüyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncunun iki yıl boyunca 7.7 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Larkin'in kontratında NBA için çıkış maddesi bulunuyor.

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