Larkin imzaladı

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, kulübüyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, kulübüyle olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncunun iki yıl boyunca 7.7 milyon dolar kazanacağı belirtildi. Larkin'in kontratında NBA için çıkış maddesi bulunuyor.

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