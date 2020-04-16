Resmi açıklama geldi! "Euroleague iptal edilebilir"
Basketbolda Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeui THY Euroleague ve ULEB Avrupa Kupası'nın geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Öncelikli hedeflerinin ligi tamamlamak olduğunu söyleyen Bertomeu, gerekli görüldüğü takdirde ligi iptal edebileceklerini söyledi.
Bertomeu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası organizasyonlarının geleceği hakkında açıklamada bulundu.
Video konferans yöntemiyle basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bertomeu, "Öncelikli amacımız sezonu devam ettirmek. Yalnızca herkesin sağlığı garanti altına alındığında devam edeceğiz. Sezonun bitirilmesi için temmuz sonunu aşamayız. Eylül veya ekime kadar uzatamayız. Aksi takdirde gelecek sezonu tehlikeye atmış oluruz. Herhangi riskli bir karar almayacağız. Sezonu iptal etmek zorunda kalırsak da bunu yapacağız. Bu konuda riske giremeyiz." ifadelerini kullandı.
İlk hedeflerinin THY Avrupa Ligi'ne mevcut formatla devam etmek olduğunu vurgulayan Bertomeu, "Dörtlü Final, planlandığı tarihte Köln'de gerçekleştirilemeyecek, artık bu açık. Mevcut formatı sürdüremezsek, alternatif planımız hazır. Play-off'lar ve Dörtlü Final'i birleştirerek tek ülkede 8'li final gerçekleştirebiliriz. Henüz aklımızda belli bir ülke yok. Farklı seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Önemli olan sağlık altyapısı kuvvetli bir ülke bulmak ama bunu konuşmak için çok erken." değerlendirmesinde bulundu.
Turnuvaların geleceğiyle ilgili kararı mayıs sonuna kadar almayı hedeflediklerini kaydeden Bertomeu, "Sezonu bitirebilmek söz konusu olursa, en gerçekçi yaklaşım bunu seyircisiz yapmak. Her şey düzeldiği takdirde gelecek sezon seyircili maçlar oynanmasını umuyorum." şeklinde konuştu.
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