Euroleague'de Anadolu Efes ve Valencia karşı karşıya!

Anadolu Efes Euroleague'in 29. haftasında sahasında İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek. Lacivert-beyazlı takım bu maça kadar 24 galibiyet aldı ve 52 puanla lider konumda bulunuyor.

Lacivert-beyazlı basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 29. haftasında yarın İspanya temsilcisi ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman: "Kazanmak için mutlaka sert ve tempolu oynamamız gerekiyor" dedi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 29. hafta maçında yarın İspanya'nın Valencia ekibini konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak. Anadolu Efes, geçen hafta Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşısında elde ettiği galibiyetle normal sezonu ilk 4'te tamamlamayı ve play offta ev sahibi olma avantajını garantilemişti. Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Ligde 12 galibiyet ve 16 yenilgisi olan Valencia ise averajla 10. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Anadolu Efes, 83-78'lik skorla kazanmıştı.

ANADOLU EFES MAÇA 90'LI YILLARIN NOSTALJİSİYLE ÇIKACAK

Anadolu Efes, Valencia maçına 1990'lı yılların tasarım dinamiklerinden esinlenilerek üretilen konsept formayla çıkacak. Formalar, basketbolseverler için satışa da sunulacak. Taraftarlar, sınırlı sayıdaki formaları salon içerisindeki Sportive standından alabilecek.

Anadolu Efes'in 1996'da kazandığı ve Türkiye'nin kulüpler düzeyinde basketboldaki ilk başarısı olan Koraç Kupası da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki yerini alacak. Salondaki fuaye alanı ise 90'lar sokağı ile Anadolu Efes taraftarlarının uğrak yeri olacak. Bu sokakta 90'lı yılların en büyük eğlenceleri basketbolseverleri bekleyecek. Taraftarlar, 90'lar sokağında; playstation classic, atari makineleri, langırt, hava hokeyi ve basketbol şut makinesinin yanı sıra sek-sek, hulahop, taso, oyuncu kartları ve ip atlama alanlarını ziyaret edebilecek.

AVRUPA'DAKİ 687. MAÇ

Anadolu Efes, Valencia maçıyla Avrupa kupalarındaki 687. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı karşılaşmada 388 galibiyet ve 298 mağlubiyet yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise bugüne dek oynadığı 438 müsabakada 231 galibiyet ve 207 yenilgi gördü. Lacivert-beyazlı takım, Valencia ile daha önce Avrupa kupalarında oynadığı 7 maçın 4'ünü kazanırken, 3'ünde berabere kaldı.

ATAMAN: "KAZANMAK İÇİN SERT VE TEMPOLU OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Valencia'nın özellikle boyalı alanda iyi oynadığını belirterek, "Valencia özellikle pota altında Bojan Dubljevic, Mike Tobey ve Maurice Ndour ile sert bir takım. Hücumda top paylaşımını iyi ve tempolu yapan tehlikeli bir ekip. Oyun disiplininden hiç kopmuyorlar. Kazanmak için mutlaka sert ve tempolu bir oyun oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı basketbolcu Alex Peters ise Valencia'nın play-off hedefi olduğunu hatırlatarak, "Evimizde oynayacağımız bu maçta savunmada da hücumda da hazır olmalıyız. Normal sezonu ilk sırada tamamlamak istiyoruz ve çok iyi konsantre olacağız. Umuyorum ki yine tribünlerde boş yer kalmayacak. Taraftarlarımız bize müthiş bir enerji veriyor. Biz de kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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