04 Nisan 2020, Cumartesi
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NBA'den oyunculara yüzde 50 maaş kesintisi teklifi
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yönetimi'nin, oyunculara 15 Nisan'dan sonra geçerli olmak üzere maaşlarında yüzde 50 azaltma teklifinde bulunduğu ifade edildi.
NBA'in, oyunculara 15 Nisan'dan itibaren maaş çeklerinde yüzde 50 azaltma yapma teklifinde bulunduğu bildirildi.
NBPA, Mayıs ortasından başlayarak maaş çeklerinde yüzde 25 indirim yapılmasını önermişti. Oyuncular, planlanan ödemelerini 1 Nisan'da tam olarak almışlardı, ancak NBA ve NBPA'in gelecekteki ödemeler için nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.
NBA'in, oyuncu sözleşmelerinde koronavirüs salgını nedeniyle tetikleyebilecekleri bir Mücbir Sebep maddesi bulunuyor.
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