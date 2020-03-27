27 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

NBA yıldızları Rudy Gobert ve Donovan Mitchell corona virüsünden kurtuldu

Yıldız oyunculardan müjdeli haber! Corona virüsü testleri negatif çıktı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

NBA ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanan Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'a yapılan son testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Corona virüsü salgını NBA ekiplerinden 'i de etkisine almış, 27 yaşındaki pivot Rudy Gobert ve 23 yaşındaki oyun kurucu Donovan Mitchell'ın testleri pozitif çıkmıştı.

Salgınla ilgili Mitchell, "Hastalıklar ilgili hiçbir belirtiye sahip değilim. Eğer bu testlerde sonuçlar pozitif çıkmasaydı hastalığımın farkında olmadan sokaklarda dolaşabilirdim" ifadelerini kullanırken, Gobert tat-koku duyularını açıklamıştı.

Utah Jazz Kulübü, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'a yapılan bir kez daha corona virüsü testi yapıldığını ve son testlerin negatif sonuçlandığını duyurdu.

Hidayet Türkoğlu'ndan haberin devamı

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