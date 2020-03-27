NBA yıldızları Rudy Gobert ve Donovan Mitchell corona virüsünden kurtuldu
NBA ekiplerinden Utah Jazz, geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalanan Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'a yapılan son testlerinin negatif çıktığını açıkladı.
Corona virüsü salgını NBA ekiplerinden Utah Jazz'i de etkisine almış, 27 yaşındaki pivot Rudy Gobert ve 23 yaşındaki oyun kurucu Donovan Mitchell'ın testleri pozitif çıkmıştı.
Salgınla ilgili Mitchell, "Hastalıklar ilgili hiçbir belirtiye sahip değilim. Eğer bu testlerde sonuçlar pozitif çıkmasaydı hastalığımın farkında olmadan sokaklarda dolaşabilirdim" ifadelerini kullanırken, Gobert tat-koku duyularını açıklamıştı.
Utah Jazz Kulübü, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'a yapılan bir kez daha corona virüsü testi yapıldığını ve son testlerin negatif sonuçlandığını duyurdu.
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