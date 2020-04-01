01 Nisan 2020, Çarşamba
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Kevin Durant Afyon Belediyespor'da!
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant'i kadrosuna kattığını duyurdu.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Afyon Belediyespor, sosyal medya üzerinden yaptığı 1 Nisan şakasıyla gündem oldu. Afyon ekibi, Twitter hesabından NBA'de Brooklyn Nets forması giyen süper yıldız Kevin Durant'i kadrosuna kattığını açıkladı. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un bu paylaşımı yüzlerce etkileşim aldı.
İşte o paylaşım:
🤝 Hoş geldin Kevin Durant!— Meksa Yatırım Afyon Belediye SK - 🏠 #EvdeKal (@AfyonbelediyeSK) April 1, 2020
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⛹️♂️: Forvet
🎂: 31 yaşında #AfyonBasketboluSeviyor pic.twitter.com/5eL4QjCR8O
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