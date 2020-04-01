01 Nisan 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Kevin Durant Afyon Belediyespor'da!

Kevin Durant Afyon Belediyespor'da!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

ING ekiplerinden , Amerikan 'nde () forması giyen yıldız basketbolcu 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

ING ekiplerinden , sosyal medya üzerinden yaptığı 1 Nisan şakasıyla gündem oldu. Afyon ekibi, Twitter hesabından 'de forması giyen süper yıldız 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Afyon Belediyespor'un bu paylaşımı yüzlerce etkileşim aldı.

İşte o paylaşım:

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