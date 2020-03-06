Kazanma vakti

Euroleague’de sezonu lider bitirmek isteyen A. Efes, Olimpiakos’u ağırlıyor. Play-off’a mutlaka katılmayı hedefleyen F.Bahçe ise Khimki’de zorlu virajda...

THY Euroleague'de bitime 7 maç kala heyecan doruğa ulaştı. Geçen sezon finalde kupayı kaçıran ve bu sezon da yoluna emin adımlarla ilerleyen Anadolu Efes zirveyi bırakmak istemiyor. Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem'de 20.30'da Yunan ekibi Olimpiakos'u konuk ediyor. Başantrenör Ergin Ataman, "Uzun bir aradan sonra yeniden seyircimizle buluşuyoruz ve onların vereceği motivasyonla enerjimizi en üst seviyede kullanıp kazanmalıyız" dedi.

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Avrupa'da bu sezon çok fazla maç kaybeden Fenerbahçe, zorlu Khimki deplasmanında galibiyeti kovalayacak. 13 galibiyet, 14 yenilgiyle 7. basamakta bulunan sarı-lacivertliler, rakibini ikinci kez yenerek play-off hattında kalmak istiyor. Khimki, maçı 14 farkla kazanırsa ikili averajda Fenerbahçe'nin üstüne geçecek. Zorlu maç Moskova'daki Mytishchi Arena'da saat 20.00'de başlayacak. Sarı Kanarya 537. maçına çıkacak. Avrupa'da yaptığı 536 karşılaşmada 308 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı

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