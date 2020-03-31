31 Mart 2020, Salı

BASKETBOL

Son dakika! FIBA açıkladı! Şampiyonlar Ligi ne zaman sonlanacak?

FIBA açıkladı! Şampiyonlar Ligi ne zaman sonlanacak?
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Son dakika gelişmesi... , 'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak sekizli finalle sonlandırılacağını açıkladı.

'dan yapılan açıklamada, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 'nin, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde tek maç eleme usulü oynanacak 8'li finalle tamamlanacağı belirtildi.

30 EYLÜL - 4 EKİM ARASINDA 8'Lİ FİNAL OYNANACAK

Top 16 aşamasında askıya alınan turnuva, son 8'e kalan takımlar arasında 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında yapılacak tek maçlı eleme usülü formatıyla düzenlenecek. Türk temsilcisi 'un da yer aldığı turnuva eylül ve ekim aylarında yapılacağı için, takımlar 2020-2021 sezonu kadrolarıyla maçlara çıkacak.

Yapılan açıklamada etkinliğe ev sahipliği yapacak ülkenin ve salonların ileri bir tarihte ilan edileceği belirtildi.

EKSİK KALAN MAÇLAR TAMAMLANACAK

Öte yandan, Top 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakan Casademont Zaragoza, ERA Nymburk, AEK, Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav Jerusalem ve San Pablo Burgos'un yanı sıra, tamamlanmayan Iberostar Tenerife - Filou Oostende ile JDA Dijon - Nizhny Novgorod eşleşmelerinin 8'li Final maçlarının oynanacağı tarihe kadar tamamlanacağı kaydedildi.

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