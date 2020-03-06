06 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

Furkan Korkmaz'lı 76ers Kings'i devirdi | Sacramento Kings 108-125 Philadelphia 76ers (MAÇ SONUCU)

Furkan Korkmaz'lı 76ers, Kings'i devirdi
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Amerikan 'nde () normal sezon oynanan 4 maçla devam etti. Milli basketbolcu 'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda 'i 125-108 mağlup ederek bu sezonki 38. galibiyetini aldı.

'de gece oynanan 4 maçla devam etti. 12 Dev Adam'ın yıldız oyuncusu 'ın forması giydiği Philadelphia 76ers Golden 1 Center'da konuk olduğu 'i 125-108 mağlup etti.

Furkan Korkmaz takımı adına 7 sayı ve 3 asistle galibiyete katkıda bulunurken, Tobias Harris 28 sayı 14 ribaund, Shake Milton 20 sayı, Al Horford ise 18 sayı 8 ribaund üretti. Ev sahibi takımda De'Aaron Fox 23 sayı 7 asist, Buddy Hield 22 sayı, Beko'nun eski oyuncusu ise 13 sayı 6 ribaundla oynadı.

NBA'de gecenin diğer sonuçları:

Charlotte Hornets 112-114 Denver Nuggets
Houston Rockets 105-120 Los Angeles Clippers
Golden State Warriors 113-121 Toronto Raptors

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