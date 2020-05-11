11 Mayıs 2020, Pazartesi

BASKETBOL

FIBA kararını verdi! Dünya Kupası...

FIBA kararını verdi! Dünya Kupası...
BASKETBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

'dan son dakika gelişmesi... FIBA, 2023 'nın 25 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Uluslararası Federasyonları Birliğinden () yapılan açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkelere danışılarak belirlendiği duyuruldu.

Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Anadolu Efes'ten açıklama! Ligler... Anadolu Efes'ten açıklama! Ligler...
Basketbolda karar verildi! Şampiyon... Basketbolda karar verildi! Şampiyon...
Luigi Datome: Büyük hayal kırıklığı yaşattık Luigi Datome: Büyük hayal kırıklığı yaşattık
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör