FIBA kararını verdi! Dünya Kupası...

FIBA'dan son dakika gelişmesi... FIBA, 2023 Basketbol Dünya Kupası'nın 25 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkelere danışılarak belirlendiği duyuruldu.

Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak.

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