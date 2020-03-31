31 Mart 2020, Salı

BASKETBOL

Rihanna Kevin Durant'le dalga geçti! Corona virüsü...

Rihanna Kevin Durant'le dalga geçti! Corona virüsü...
BASKETBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.03.2020

Tüm dünyada gerek sanat camiası gerekse spor camiası nedeniyle evlerinde kendilerini karantina altına alırken, sosyal medyadan zaman zaman canlı yayın yaparak vakit geçiriyorlar. da canlı yayın açan ünlüler kervanına katılırken, yayınına katılan ile dalga geçti.

Tüm dünyada ünlü isimler, nedeniyle evde kalırken zaman zaman sosyal medyadan canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşuyor.

da bu akıma uydu ve geçtiğimiz gün Instagram'dan canlı yayın başlattı. Yayına katılanlar arasında NBA'in ünlü basketbolcusu da vardı... Durant'in canlı yayınına geldiğini öğrenen Rihanna, Durant'in testinin pozitif olması hakkında ''KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım?'' diye dalga geçti.

Rihanna, ardından ''Şaka bir yana geçmiş olsun Kevin Durant'' diyerek yıldız oyuncunun gönlünü aldı.

Kevin Durant ise Rihanna'ya cevap olarak ''Sen nerelerdesin? Hiç ortalarda gözükmüyorsun'' sorusunu yöneltti. Rihanna da ''ABD'deyim nerede olacağım, son iki yıldır buradayım.'' dedi.

Mike Tyson'ın acı günü! Corona virüsü... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
FIBA açıkladı! Şampiyonlar Ligi ne zaman sonlanacak? FIBA açıkladı! Şampiyonlar Ligi ne zaman sonlanacak?
Kobe Bryant'ın havlusuna servet! Kobe Bryant'ın havlusuna servet!
Datome'den güldüren canlı yayın! Datome'den güldüren canlı yayın!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör