Rihanna Kevin Durant'le dalga geçti! Corona virüsü...

Tüm dünyada gerek sanat camiası gerekse spor camiası corona virüsü nedeniyle evlerinde kendilerini karantina altına alırken, sosyal medyadan zaman zaman canlı yayın yaparak vakit geçiriyorlar. Rihanna da canlı yayın açan ünlüler kervanına katılırken, yayınına katılan Kevin Durant ile dalga geçti.

Tüm dünyada ünlü isimler, corona virüs nedeniyle evde kalırken zaman zaman sosyal medyadan canlı yayın yaparak hayranlarıyla buluşuyor.

Rihanna da bu akıma uydu ve geçtiğimiz gün Instagram'dan canlı yayın başlattı. Yayına katılanlar arasında NBA'in ünlü basketbolcusu Kevin Durant da vardı... Durant'in canlı yayınına geldiğini öğrenen Rihanna, Durant'in koronavirüs testinin pozitif olması hakkında ''KD'nin burada olmasına izin var mı, bu yayında maske takmalı mıyım?'' diye dalga geçti.

Rihanna, ardından ''Şaka bir yana geçmiş olsun Kevin Durant'' diyerek yıldız oyuncunun gönlünü aldı.

Kevin Durant ise Rihanna'ya cevap olarak ''Sen nerelerdesin? Hiç ortalarda gözükmüyorsun'' sorusunu yöneltti. Rihanna da ''ABD'deyim nerede olacağım, son iki yıldır buradayım.'' dedi.

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