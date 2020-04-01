Kobe’nin havlusu 33 bin dolar!

Geçirdiği helikopter kazası nedeniyle 26 Ocak'ta hayatını kaybeden Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu, açık arttırma sonrasında 33 bin dolara alıcı buldu.

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Geçirdiğihelikopter kazası nedeniyle 26 Ocak'ta hayatını kaybeden Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu, açık arttırma sonrasında 33 bin dolara alıcı buldu. Havluyu alan kişinin daha önce Kobe'nin okul yıllığını da 30 bin dolar ödediği belirtildi.