01 Nisan 2020, Çarşamba

BASKETBOL

Kobe’nin havlusu 33 bin dolar!

Kobe’nin havlusu 33 bin dolar!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 01.04.2020

Geçirdiği helikopter kazası nedeniyle 26 Ocak'ta hayatını kaybeden Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu, açık arttırma sonrasında 33 bin dolara alıcı buldu.

Geçirdiği helikopter kazası nedeniyle 26 Ocak'ta hayatını kaybeden Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın son maçında kullandığı havlu, açık arttırma sonrasında 33 bin dolara alıcı buldu. Havluyu alan kişinin daha önce Kobe'nin okul yıllığını da 30 bin dolar ödediği belirtildi.
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