29 Mart 2020, Pazar

BASKETBOL

New York Knicks'in sahibi James Dolan corona virüsüne yakalandı

NBA takımının sahibi corona virüsüne yakalandı
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

Amerikan Basketbol Ligi () ekibi 'in sahibi 'ın yeni tip corona virüsüne (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.

'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Dolan'a yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hafif belirtiler görülen Dolan'ın karantinaya alındığı belirtildi.

Rüştü Reçber'in corona virüsü testi pozitif çıktı haberin devamı

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