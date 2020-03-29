Fatih Terim corona virüsünü yendi mi? Kızları duyurdu

Son dakika haberine göre, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a yapılan son koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı. Fatih Terim'in kızları Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda babalarının corona virüsü testinin negatif çıktığı haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Corona virüsü salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde corona virüsü testleri pozitif çıkan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim ile ilgili yeni haberler geldi.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Fatih Terim ve Abdurrahil Albayrak'a yapılan son corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Ancak Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda babalarının corona virüsü testinin negatif çıktığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerine yer verdi. Merve Terim Çetin ise kardeşinin tweetinin retweet yaparak bu açıklamaya destek verdi.

Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile🙏🏻 — Buse Terim Bahçekapılı (@BuseTerim) March 29, 2020

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