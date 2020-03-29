29 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim corona virüsünü yendi mi? Kızları duyurdu

Fatih Terim corona virüsünü yendi mi? Kızları duyurdu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

Son dakika haberine göre, Üyesi Tunç Üner, ve 'a yapılan son koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı. Fatih Terim'in kızları Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda babalarının testinin negatif çıktığı haberinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz günlerde corona virüsü testleri pozitif çıkan ikinci başkan ve teknik direktör ile ilgili yeni haberler geldi.

Galatasaray Üyesi Tunç Üner, Fatih Terim ve Abdurrahil Albayrak'a yapılan son corona virüsü testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Ancak Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim Çetin, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda babalarının corona virüsü testinin negatif çıktığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerine yer verdi. Merve Terim Çetin ise kardeşinin tweetinin retweet yaparak bu açıklamaya destek verdi.

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