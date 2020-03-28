Fenerbahçe'nin eski yıldızı Rüştü Reçber'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Milli oyuncu hastaneye yatırıldı.

Milli takımımızın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın efsane file bekçilerinden Rüştü Reçber'in corona virüse yakalandığı açıklandı.

Eşi Işıl Reçber Instagram hesabından yaptığı açıklamada Rüştü Reçber'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Işıl Reçber'in paylaşımı:

"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin .

Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır.

Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR"

İLK DESTEK BARCELONA'DAN GELDİ!

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan Rüştü Reçber'e ilk destek eski takımı Barcelona'dan geldi. Katalan devi sosyal medya hesabından efsane kalecinin Barça forması giydiği fotoğrafı paylaşıp, "Geçmiş olsun Rüştü! Seni çok seviyoruz ve Barcelona olarak yanındayız" ifadesini kullandı.

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