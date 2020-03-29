29 Mart 2020, Pazar

BASKETBOL

Yabancılar ülkesine gitti

Yabancılar ülkesine gitti
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

Basketbol Süper Ligi'ne koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında ara verilmesiyle gelişmeleri bekleyen Karşıyaka'nın yabancı oyuncuları, son kararların ardından ülkelerine döndü.

Basketbol Süper Ligi'ne koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında ara verilmesiyle gelişmeleri bekleyen Karşıyaka'nın yabancı oyuncuları, son kararların ardından ülkelerine döndü. Yurt dışı uçuşlar bir süreliğine sona erdirilirken Kaf-Kaf'ın yabancıları alınacak kararları evlerinde bekleyecek.
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