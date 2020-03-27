27 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

Cedi Osman: Lütfen evde kalalım

Cedi Osman: Lütfen evde kalalım
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

Amerikan 'nde () forması giyen , yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrı yaptı.

Milli basketbolcu, 'in internet sitesinde yer alan videosunda, "'deki NBA severlere bir mesajım var." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bu virüsün yayılmasını engellemek için her şeyi yapmalıyız. Lütfen bir peçeteye hapşırın ya da öksürün, ardından çöpe atın. Kapı kolları, telefon ve anahtar gibi çokça temas ettiğimiz yerleri düzenli dezenfekte edelim. Herhangi bir hastalık belirtisinde hastaneye gitmek dışında lütfen evde kalalım. Herkese temiz ve sağlıklı yarınlar diliyorum."

Yıldız oyunculardan müjdeli haber! Corona virüsü testleri negatif çıktı haberin devamı


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