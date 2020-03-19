Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76'ers’ta 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünyanın en büyük basketbol ligi olan NBA’in köklü kulüplerinden Philadelphia 76'ers’dan kötü haber geldi. Philadelphia 76'ers resmi sitesinden yaptığı açıklamada 3 kişide koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Philadelphia 76'ers'dan şok açıklama! NBA'in köklü kulüplerinden Philadelphia 76'ers'ta 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulüp resmi sitesinden açıklama yaptı. "Yapılan açıklamada, Philadelphia 76ers doktorlarının NBA yetkilileriyle görüşerek, oyuncular ve kulüp personeline koronavirüs (Covid-19) testi yapıldı. Yapılan test sonucunda 3 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Geri kalan tüm testler negatif sonuçlandı. CDC yönergelerine göre bireyler kendi kendilerine karantina halindedir ve doktorlarımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu zorlu zamanlarda yorulmak bilmeyen çabalarından ötürü halk sağlığı ve tıp topluluklarına, ayrıca destekleri için taraftarlarımıza ve ortaklarımıza şükranlarımızı sunarız."

FURKAN KORKMAZ TESTE GİRDİ

Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz Philadelphia 76'ers forması giyiyor. Furkan Korkmaz da tüm takım gibi teste girdi. Kulüp tarafından pozitif sonuçların kimde çıktığı henüz açıklanmadı. Furkan Korkmaz'ın sağlık durumu merak konusu oldu.

FURKAN KORKMAZ: "EVDE KALIN"

Furkan Korkmaz S Sport'a açıklamalarda bulundu. Durum hakkında bilgilendirme yapan Korkmaz, "Philadelphia'da herkes artık durumun ciddiyetinin farkında, bilinçli davranmaya çalışıyorlar. Kulüp bizimle özverili şekilde iletişim halinde, bize ekipman ve erzak yolluyorlar. Evde olabildiğince cardio, halter ve core antrenmanları yapmaya çalışıyorum. Evde kalın ve bilim insanlarına kulak verin. Umarım hepimiz çok yakında daha sağlıklı bir dünyada yaşayabiliriz" dedi.

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