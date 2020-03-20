20 Mart 2020, Cuma

BASKETBOL

NBA'de bir koronavirüs vakası daha!

NBA'de bir koronavirüs vakası daha!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

Amerikan () takımlarından Philadelphia 76'ers'ta 3 kişide ’ın 2 oyuncusunda ve Boston Celtics'in 1 oyuncusunda daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. İsimleri saklı tutulan oyuncularla birlikte NBA’de toplam salgın vakası 18’e yükseldi.

'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen 'in takımı, yaptığı yazılı açıklamada iki oyuncusunda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ''Bugün iki Lakers oyuncusunun testinin pozitif çıktığını öğrendik. Her iki oyuncu da karantinadadır ve ekibin doktorunun bakımı altındadır.'' ifadesi kullanıldı.

Lakers oyuncularındaki virüsün nedeni olarak 10 Mart'ta takımı ile yapılan basketbol maçı gösterildi.

Daha önce Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunda Kovid-19 vakası tespit edilmişti.

76'ERS'TA 3, CELTICS'TE 1 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Amerikan (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta, 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers, oyuncular, antrenörler ve personellere koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.

Yapılan testlerin 3 kişide pozitif çıktığı belirtilirken, koronavirüse yakalananların isimleriyle ilgili bilgi verilmedi.

Ayrıca Boston Celticsli Marcus Smart, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan ABD'li oyuncu, "İyiyim, herhangi bir semptom hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.

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