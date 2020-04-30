30 Nisan 2020, Perşembe

BASKETBOL

SON DAKİKA: Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan corona virüsü açıklaması! "Liglerin geleceği..."

TBF'den corona virüsü açıklaması! Liglerin geleceği...
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 Giriş Tarihi: 30.04.2020

Son dakika haberine göre, (TBF), corona virüsü salgını dolayısıyla ertelenen maçların geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ve kulüplerden gelecek son görüşlerin ardından nihai kararı önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde ve dünyada etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri hassasiyetle gözlemlemeye devam ediyoruz.

olarak, 30 Nisan 2020 tarihine kadar takip edeceğimizi açıkladığımız sürce dair liglerimizle ilgili alacağımız karar, mevcut durumun bir süre daha değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Liglerimizin devam etmesi de dahil tüm senaryolarımızın hazır olduğu ve sağlık kurulu raporumuzun tamamlandığı bu hassas duruma ilişkin, Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklarımız ve kulüplerimizden gelecek son görüşlerin ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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